灑水車失控造成妻死子重傷 國際同濟會、獅子會捐款救急
黃姓男子1日無照駕駛灑水車，並在短短二小時內連續發生2起車禍，造成古姓男子瞬間面臨妻死、子重傷的慘劇，並在醫院及殯儀館兩處奔波下經濟、身心俱疲。國際同際會台灣總會北二區鶯歌會長李肇宗獲悉後，15日募得2萬7500元緊急救難金；國際獅子會300B2區同慶獅子會長李家順也募得6萬2000元，兩會人員也將救助金送給古姓男子，希望能助他度過難關。
本月1日黃姓男子無照駕駛先在鶯歌中山路肇禍，承辦員警排除事故現場後偕同黃男將灑水車開至合格的八德路三洋窯業過磅，發現超重4.42公噸，但卻未令黃男卸載超載水，還讓他繼續駕車離開地磅站，旋因煞車失靈在鶯桃路、永吉路口釀成第二起1死1重傷的車禍。
黃男無照駕駛肇禍，讓擔任玻璃工人的古姓男子瞬間失去妻子，就讀國中的兒子也因車禍下半身不遂，家計陷入困境。
國際同際會台灣總會北二區鶯歌會長李肇宗14日得知此事後，即通報主席張堉棋及會長龍頭沈美信，兩人即帶領第43屆會長同學發揮同濟精神，並於15日即募得2萬7500元的緊急救難金，並於當晚送至家屬。
國際獅子會300B2區同慶獅子會15日得知後，會長李家順隨即於16日召開的理監事會中，提出撥款救急動議並獲一致通過由會內撥款2萬元、會員自由捐款4萬2000元，並在17日下午3點由李家順同會職幹部及獅友，親自將緊急救難金送至家屬並與慰問，希望暫解古男燃眉之急。
(中時)
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