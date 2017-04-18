為何愛到日本旅遊？ 治安良好居首因

Skyscanner日本5大熱門城市淡季及平均票價節省比例。（圖／Skyscanner提供）

台灣旅客熱愛日本旅遊原因調查報告。（圖／Skyscanner提供）

國人最愛前往旅遊的國家是日本。（圖／易遊網提供）

據觀光局統計，2016年台灣民眾前往日本旅遊總人數高達429萬，佔去年出國總人數29.4%，平均每3位民眾就有1位選擇前往日本，顯示日本旅遊熱度持續發燒。

Skyscanner日前針對台灣地區使用者進行調查，發現逾8成受訪者熱愛日本旅遊，而日本最吸引台灣人的地方是「治安良好，有秩序，乾淨整潔」。不過因機票價格容易受到淡旺季影響而波動，Skyscanner也針對日本5大熱門城市的票價進行分析，讓民眾可選擇票價相對便宜的月分前往，避開人潮又能節省預算。

本次調查是Skyscanner在今年3月針對台灣近1千名使用者進行調查分析後的結果。結果顯示高達86%的受訪者表示喜歡去日本旅遊，當中又有71%的人在過去1年（2016年）去過日本，甚至有近5成（47.7%）的旅客曾在去年多次前往旅行，可見台灣人對日本旅遊的熱愛。

Skyscanner也進一步分析台灣民眾喜歡前往日本旅遊的原因，最受歡迎的是「治安良好，有秩序，乾淨整潔」，有77%的受訪者勾選此項目，之後依次為「自然風光優美、歷史古蹟眾多、人文氣氛濃厚、旅遊項目豐富」（71%）、「航程短，交通便利」（69%）、「料理豐富、美味」（60%）及「民族親切，環境讓人舒適放鬆」（46%）。除上述條件外，良好的旅遊品質及服務、購物便利，也是台灣旅客喜愛前往日本旅遊的因素。

值得注意的是，若以前往次數和喜愛原因交叉分析，可發現隨著前往次數增加，「自然風光優美、歷史古跡眾多、人文氣氛濃厚、旅遊項目豐富」從一開始的第2名逐漸降為第4名，甚至被「料理豐富、美味」超過。這可能是因為一開始旅客會被當地某些景點所吸引，所以促成了旅行計畫。但隨著前往次數增加後，旅客開始轉向更深入的人文風情體驗，不再以純觀光項目為主軸，甚至會去找尋只有當地人才知道的餐廳或美食。

雖然日本是台灣人最喜愛的旅遊目的地，不過根據Skyscanner先前公布的「最佳訂票時機，可發現熱門時段的機票票價相對較高（農曆春節、暑假、櫻花楓葉季等）。Skyscanner建議，若非一定得在旺季前往，可選擇淡季出遊，除能享受較為休閒的旅行氛圍，還可替自己省下一筆開銷。

若不知該選哪個城市，Skyscanner建議可先從熱門的5大城市（東京、大阪、名古屋、札幌及福岡）出發，再安排其他城市的行程，或是參考先前公布的「十大新興熱門旅遊景點作為挑選目的地的參考依據。

以上述日本5五大熱門城市為例，旅遊淡季約莫為每年的5及10月；5月適逢櫻花季結束到暑假旅遊旺季之前，機票價格相對便宜，而通常11月會開始進入賞楓季節，因此10月會是票價相對便宜的時刻。

根據Skyscanner資料顯示，若在淡季前往，東京最多可以節省14.5%、大阪13%、名古屋19%、福岡16.8%；而北海道的札幌，因為緯度的關係，所以淡季時間與前四個城市略有差異，淡季前往最多可節省19.4%，將近兩成，相當可觀。

雖然各城市的票價隨著時間有所差異，但農曆春節及暑假期間通常都是機票較為昂貴的時期。而機票價格除了與出國習慣相關之外，也受到當地氣候及節慶活動等因素影響，因此若能避開旺季，便能夠享受較為優惠的機票價格。

旅客不妨利用Skyscanner網站和手機應用程式來追蹤機票價格，同時更可利用Skyscanner Facebook粉絲專頁每天中午的每日正午機票快訊，就有機會搶到最適合自己的優惠機票。

(中時)