迎接春滋味 黑鮑與白蘆筍絕配
迎接春天，發跡高雄的漢來美食也從南北半球迎來「紐西蘭黑鮑」與「法國白蘆筍」，野生黑鮑魚加上纖嫩白蘆筍，黑白絕配，即日起於漢來美食旗下品牌餐廳，包含港式海鮮火鍋、弁慶日式料理、鐵板燒、牛排館及龍蝦酒殿同步供應。
漢來大飯店10樓店長陳潤祺表示，這次挑選的都是巨大如巴掌，重約500公克的黑鮑，其肉質緊緻富嚼勁，連內臟也可食用。主要生長在南緯40度以上靠近南極海域的黑金鮑，偏冷海水讓其生長速度緩慢，一般而言，一隻黑金鮑生長到可捕撈的最小尺寸約需8到10年的時間。黑鮑表面黑膜含有大量礦物質，具獨特鮑靈素、鮑魚多醣，鮑肉更富含多元不飽和脂肪酸。
白蘆筍則主要來自法國，全程人工採收，運送來台後就須立即去皮，快速川燙後密封保存，才能維持白蘆筍的鮮、嫩、脆。每株白蘆筍直徑約3公分，每年3月到5月產季，一公斤售價約1500元到2000元不等，如天氣異常影響產量，價格更是翻漲。
今年漢來美食各家師傅將各展手藝，位於漢來大飯店10樓港式海鮮火鍋，採汆燙方式呈現黑鮑鮮甜滋味；同樣位於10樓的日式弁慶料理以生食薄片保留原始風味，另有岩板燒與炸物等料理方式；45樓鐵板燒則走簡約風，透過鹽焗悶燒或切片乾煎，讓黑鮑的精緻口感更上層樓。
白蘆筍則由45樓店長簡琦文以水煮方式帶出白蘆筍清甜原味，簡單烹調保留蘆筍脆嫩如水梨般口感，交疊桌邊現刨法國佩里戈黑松露，黑松露獨特風味完美襯托白蘆筍鮮甜細緻香氣。另可搭配「碳烤美國和牛肋眼眉搭油封鴨肝佐波特醬汁」、「碳烤美國和牛肋眼搭油封鴨肝佐波特醬汁」及「香煎西班牙伊比利豬里肌波特醬汁」等主餐。
(中時)
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