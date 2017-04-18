18年來首次 苗栗縣賸餘近14億元
苗栗縣府18日舉行縣務會議，其中主計處報告105年度苗栗縣總決算賸餘13億8千多萬元，也是18年來首次出現歲計賸餘，縣長徐耀昌表示這說明縣府開源節流已見成效，感謝縣府同仁群策群力推動政策。
主計處長陳榮貴報告指出，105年度歲入預算數203億8341萬5000元，歲入決算數202億4857萬6330元，歲出預算數201億5141萬5000元，歲出決算數188億6812萬1980元，收支相抵，賸餘13億8045萬4350元。
陳榮貴說，債務舉借決算數83億8900萬元，債務償還86億3123萬8689元，意即去年度還了2億4223萬8689元，而從縣長徐耀昌上任至今，舉債也從676億變成650億，兩年還款26億多。
另營業基金總收入決算數5562萬2903元，總支出決算數4981萬6963元，本期純益580萬5940元；作業基金總收入決算數21億728萬9679元，總支出決算數17億3252萬5452元，本期賸餘3億7476萬4227元，將送請審計部苗栗縣審計室審核。
徐耀昌說「沒錢，也能做很多的事」，除105年度本縣總決算賸餘外，今年2月國庫署長阮清華至苗栗縣府督導業務時，對財政改善績效也大為讚賞。
苗栗縣府在「105年度中央對直轄市及縣市一般性補助考核」財政改善成效卓著，考核四大面向成績進步為全國第1名，額外獲頒500萬元；另社福預警及預算編列改善情形亦成績優異，額外獲頒500萬元，共計1000萬元。為改善財政困境，將秉持施政績效及財政穩健兼顧原則，積極爭取各項補助經費，挹注資源充實縣府各項建設，造福縣民。
(中時)
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