外籍編導來台許可不易 勞動部火速放寬標準

為因應波蘭編導來台許可不易問題，勞動部火速放寬標準，今（18）日宣布修正相關審查作業手冊，將外國人來台從事藝術領域之分享傳授工作，增列納入藝術工作審認範疇，雇主申請聘僱外國人從事該項工作時，即可依藝術及演藝類工作類別提出申請。

外國人士在台灣工作可申請項目，分別為A~F共6大類，日前有劇團邀請波蘭編導瓦恰克來台開設工作坊，申請F類工作許可，但由於並無涉及表演，勞動部認定應以A類申請，但劇團資本額不足500萬元，無法申請A類工作證，瓦恰克在無工作證的情形下工作，涉及違法，恐遭禁止來台3年。

勞動部表示，經徵詢相關藝文團體意見並與文化部研商後，在未涉及《就業服務法》相關規定修正情況下，放寬藝術工作之範疇，外國人受聘僱從事分享傳授之工作，且分享傳授之內涵為音樂、戲劇等藝術領域者，雇主可依藝術及演藝類工作類別提出申請聘僱許可，以因應雇主聘僱外國藝術工作者用人需求。

(中時)