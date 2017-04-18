客運空車撞機車 一女骨折

苗栗客運邱姓司機18日清晨5時許開著空車準備發車，行經苑裡鎮信義路和新興路口的閃光黃、紅燈號誌路口，疑因剎車不及與騎機車的宋姓婦人發生碰撞，造成宋婦肋骨、下巴骨折及氣胸，送醫幸無生命危險，肇事原因仍待釐清。

(中時)