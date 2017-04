心很大 北韓向核報復之路躍進

北韓15日在平壤舉行的閱兵式上,展示了最先進的飛彈裝備。專家認為,這款飛彈系統酷似俄羅斯的白楊型(Topol)洲際彈道飛彈系統。(圖/新華社)

北韓藉4月15日太陽節閱兵大秀飛彈,廣受世界各國關注,而它發出的訊息很明確,那就是要確保在任何戰爭中,都有進行核報復攻擊的能力。

據《紐約時報》(The New York Times)18日報導,當平壤2012年公開核打擊美國大城市的作戰計畫時,加州明德大學蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)分析家漢娜姆(Melissa R. Hanham)說,大家都笑得要從椅子上跌下來。

不過,北韓在一連串的測試突破後,他們再也笑不出來。漢娜姆指出,平壤秀出的軍武愈多,他們的計畫就顯得愈真實。

在15日的大閱兵中,有4個飛彈系統格外引人矚目。分析指出,其中兩種洲際彈道飛彈前所未見。它們都裝在發射車上,而這些首度曝光的發射車可以讓飛彈更容易搬移,隱藏並迅速發射。

蒙特雷國際研究學院的另一位專家劉易斯(Jeffrey Lewis)說,當初北韓公開研發出KN-08時,也是循這個模式:先是兩度在閱兵上展示,一次在製造廠,接著便進行測試。

另一個令人關注的,就是這些防護筒看起來比已知的任何洲際彈道飛彈都大,似乎足以射到美國東岸。

漢娜姆說,這或許是要搭載多彈頭,而劉易斯則認為,北韓可能有發展熱核武器的野心。他們指出,雖然這還需要多年研發,但卻足以凸顯北韓與日俱增的核野心。

先前北韓從中國進口了6個龐大的卡車底盤,據稱是要供民用。不料到了2012年,北韓卻將它們改裝為機動飛彈發射車,但這些發射車卻比當時的任何北韓飛彈都大。

而這些發射車在15日的閱兵中再度現身,上面終於載了大小剛好的洲際彈道飛彈。這顯示北韓起碼從2011年開始,便著手研究這系統。劉易斯指出,這看來很像俄羅斯的白楊型(Topol)洲際彈道飛彈。

獨立分析家賀伯特(George William Herbert)估計,這飛彈的直徑約為2-2.2米,大到射程足以覆蓋美國全境。

而北韓幾乎沒有能隱藏拖車載運飛彈的公路,但卡車卻能在許多崎嶇的道路上行駛,讓美國難以追蹤。

(中時電子報)