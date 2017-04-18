心很大 北韓向核報復之路躍進

北韓15日在平壤舉行的閱兵式上，展示了最先進的飛彈裝備。專家認為，這款飛彈系統酷似俄羅斯的白楊型(Topol)洲際彈道飛彈系統。（圖/新華社）

北韓藉4月15日太陽節閱兵大秀飛彈，廣受世界各國關注，而它發出的訊息很明確，那就是要確保在任何戰爭中，都有進行核報復攻擊的能力。

據《紐約時報》（The New York Times）18日報導，當平壤2012年公開核打擊美國大城市的作戰計畫時，加州明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）分析家漢娜姆（Melissa R. Hanham）說，大家都笑得要從椅子上跌下來。

不過，北韓在一連串的測試突破後，他們再也笑不出來。漢娜姆指出，平壤秀出的軍武愈多，他們的計畫就顯得愈真實。

在15日的大閱兵中，有4個飛彈系統格外引人矚目。分析指出，其中兩種洲際彈道飛彈前所未見。它們都裝在發射車上，而這些首度曝光的發射車可以讓飛彈更容易搬移，隱藏並迅速發射。

蒙特雷國際研究學院的另一位專家劉易斯（Jeffrey Lewis）說，當初北韓公開研發出KN-08時，也是循這個模式：先是兩度在閱兵上展示，一次在製造廠，接著便進行測試。

另一個令人關注的，就是這些防護筒看起來比已知的任何洲際彈道飛彈都大，似乎足以射到美國東岸。

漢娜姆說，這或許是要搭載多彈頭，而劉易斯則認為，北韓可能有發展熱核武器的野心。他們指出，雖然這還需要多年研發，但卻足以凸顯北韓與日俱增的核野心。

先前北韓從中國進口了6個龐大的卡車底盤，據稱是要供民用。不料到了2012年，北韓卻將它們改裝為機動飛彈發射車，但這些發射車卻比當時的任何北韓飛彈都大。

而這些發射車在15日的閱兵中再度現身，上面終於載了大小剛好的洲際彈道飛彈。這顯示北韓起碼從2011年開始，便著手研究這系統。劉易斯指出，這看來很像俄羅斯的白楊型(Topol)洲際彈道飛彈。

獨立分析家賀伯特（George William Herbert）估計，這飛彈的直徑約為2－2.2米，大到射程足以覆蓋美國全境。

而北韓幾乎沒有能隱藏拖車載運飛彈的公路，但卡車卻能在許多崎嶇的道路上行駛，讓美國難以追蹤。

(中時電子報)