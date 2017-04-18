司改國是會議分組決議 落實司法弱勢保護

召集人羅秉成說明分組會議結論。林偉信攝

司改國是會議第一分組今日作成決議，行政院及司法院應落實司法弱勢者的保護或協助機制，例如設置司法訊問員及權利告知確認的標準程序，同時也要增加經費，提升司法通譯專業，讓外籍、原住民被告或被害人，可以在法庭上充分溝通，建構友善的法庭。

(中時)