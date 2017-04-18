前瞻計畫排擠特定縣市 她批民進黨政府：心裡沒有雙北市民
行政院日前公布前瞻基礎建設計畫，預計編列8800億元經費，不過相較台中市、台南市在軌道運輸項目皆被列入補助，台北市、新北市似乎「被中央排擠」；而當外界質疑是否有「重南輕北」之嫌時，行政院政務委員張景森竟開砲，批新北市長朱立倫要擺脫天龍國本位。對此，馬辦發言人徐巧芯今（18）日表示，「雙北市民到底招誰惹誰了？」更直言民進黨政府心裡無雙北市民。
張景森昨日在臉書開砲，認為過去20年政府的投資主要都在大台北的軌道建設，並諷刺地說，「天龍國過去花的錢是地鼠國未來的3倍。」此外，張更隔空嗆朱立倫，指朱今出席立法院公聽會，真不知道要靠北中央什麼？盼其能擺脫天龍國本位，引發各界熱議。
今徐巧芯就在臉書發文，表示中央還未說清楚為何台北、新北的預算會如此分配，是否代表政府認定未來4年甚至8年台北、新北已經不需要任何發展，身為行政院政務委員的張景森就搶先開砲，還用「天龍國」跟「地鼠國」等網路詞彙來區分北北基以及其他縣市，讓她直呼相當不恰當，痛批張此舉，無疑是用政治語言去操弄不同縣市居民的感情。
「替台北、新北市民爭取有必要的建設，是每一個縣市首長都應該要做的。」徐巧芯進一步說道，在中央政府未分配任何新增預算給新北的情況下，朱立倫只不過要到立院替市民反映心聲，卻要遭受張的抨擊；實際上，徐巧芯認為，在整個計畫當中，完全未將預算分配給雙北，根本一點都不合理。
最後，徐巧芯稱，「心裡想什麼，就會看到什麼。」因此，從張景森的一席話到民進黨政府的預算規劃，「都再再顯示了他們的心裡沒有雙北市民，不是嗎？」
(中時電子報)
文章來源：徐巧芯臉書全文
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