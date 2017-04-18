貪污及行賄令計劃 內蒙前副主席判刑20年
據新華社報導，前內蒙自治區副主席潘逸陽因受賄案遭判處徒刑15年，另行賄前中共中央辦公廳主任令計劃案被判7年徒刑，合併執行有期徒刑20年，罰金400萬人民幣，並追繳犯罪所得。
報導引述天津市第一中級人民法院公開宣判文稱，1999年2月至2014年9月，被告人潘逸陽利用擔任中共江西省委常委、贛州市委書記、中共內蒙古自治區黨委常委、政府副主席職務上的便利，為他人在企業經營、申請採礦權等事項上提供幫助，索取、非法收受他人財物，折合人民幣共計8601萬餘元。2000年至2013年，潘逸陽為謀取不正當利益，先後多次給予時任中共中央書記處書記、中央辦公廳主任令計劃財物，折合人民幣共計761萬餘元。
法院認為，潘逸陽行為構成受賄罪、行賄罪，且具有索賄情節，應依法懲處。鑑於潘逸陽到案後，如實供述罪行，主動交代尚未查出之受賄、行賄犯罪事實，構成自首；並檢舉揭發他人重大犯罪線索，經查證屬實，具有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，依法從輕處罰。
(中時電子報)
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