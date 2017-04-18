吳敦義未曾推崇八田與一？網友起底諷白賊
前北市議員李承龍斬首八田與一銅像，並在臉書上質疑前副總統吳敦義太過推崇八田與一，吳敦義今日則回應他沒有推崇八田與一，只是曾以行政院長身分出席活動。不過這個說詞卻被網友找出證據打臉，並譏諷「不轉彎就不是白賊義了」。
吳敦義今天受訪時，針對李承龍所說「吳敦義會不會太推崇八田桑，乾脆帶回家自己拜？」表示，他沒有推崇八田與一，只是7、8年前，農民認為八田與一貢獻很大，希望有一個園區，經過大家認同，曾以行政院長身分出席相關活動。
不過這個說法立刻遭到網友打臉，因為根據總統府所發出的新聞稿，吳敦義在民國102年擔任副總統時，也曾到烏山頭水庫出席八田與一的追思會，還期許政府單位人員「應承續八田技師的典範，以創造人民的最大福祉為職志」。
除了新聞稿外，也有網友找出吳敦義在追思會上致詞的影片，吳敦義親口說出烏山頭水庫「對台灣的貢獻是難以倫比的」「凡是了解八田與一先生對台灣的貢獻是令人永遠追思、永遠懷念的」。
這些新聞稿被PO出後，網友紛紛譏諷「不然白賊義是叫假的ㄛ」「海豚都能不轉彎了，八田不承認也還好」，也有網友說「白賊重新定義了推崇」「我是讚美 沒有推崇」。
(中時電子報)
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