金融犯罪案判決書 遭批「不環保」

判決書堆疊成山。（林偉信翻攝）

判決書堆疊成山。翻攝照片

高院日前審結一起金融犯罪案件，由於被告逾百人，法院依規定需一一寄發判決書，結果厚厚的判決書加上眾多被告，讓這些待郵寄的判決書在法官辦公室前堆疊成山，有法官就建議，這樣相當不環保，希望司法院研擬方案，以寄發光碟式判決書替代，避免資源浪費。

(中時)