向精障院生學農作 酒駕犯創3百產值

新埤迦樂醫院提供勞務機會，讓酒駕犯向精障院生學習培育鬼椒種苗，7年下來不僅讓73名社勞人反思自己的行為幼稚無比，更以2萬多小時勞務時間創下345萬8千元的產值。(謝佳潾攝)

新埤迦樂醫院提供勞務機會，讓酒駕犯向精障院生學習培育鬼椒種苗，圖為觀護人主任程文珊、院長龍佛衛、常務理事廖明信、檢察長林錦村、司長諶立中、主委龍應達、主任蔡瑞修(後排由右至左)，與院生及社勞人合影。(謝佳潾攝)

易服勞役的工作百百款，最終就盼社勞人能從中有所省悟，而新埤迦樂醫院也提供勞務機會，讓酒駕犯向精障院生學習培育鬼椒種苗，7年下來不僅讓73名社勞人反思自己的行為幼稚無比，更以2萬多小時勞務時間創下345萬8千元的產值。

迦樂醫院副院長張美娟表示，自提供精障院生豐富的職能訓練場所、四分地農園後，不僅平日有職能治療師及園藝老師指導種植鬼椒、羅蔓，且還以菌水方式培養肥料作為原生有機農產品，而在社勞人的協助下，目前已頗見成效，很感謝屏東地檢署的大力支持，使得社勞人與迦樂院生都能在互助互惠下共創未來。

檢察長林錦村則說，是要感謝迦樂醫院提供社勞人服務的機會，讓院生親自教導社勞人如何調配培養土來培育鬼椒種苗，這不僅消除外界對院生的刻板印象，更讓社勞人在反思與院生的相較下，得知自己的酒駕行為有多幼稚無比。

因酒駕案執行社會勞動的阿山感性地表示，很後悔酒駕但也感恩這樣的安排，讓他學會如何使用割草機、種鬼椒，並學習到如何正確與精障朋友互動，並適時給予必要的協助，每天都有愉快的心情，覺得自己是在做有意義的事情。

犯保屏東分會龍應達主委表示，醫院安排社勞人跟院生學習農務技能，目的是藉由互動的過程，體悟天生我材必有用，學習一技之長的同時，能發揮自給自足、互助互惠、自助助人的力量。

(中時)