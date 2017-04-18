植物人衛生用品年耗百萬 苗栗創世基金會籲捐贈
夏天快到了，能舒服的洗澡對植物人是件溫暖的事，創世基金會苗栗分院將於今年6月擴院，院內照顧植物人床位增加到90床，需要的衛生用品量相對增加，去年在購買衛生用品就花了120萬元，院長陳綠蓉希望民眾能踴躍捐各式全新或未開封的清潔衛浴用品，捐贈一瓶衛浴用品，對植物人就是很大幫助。
創世基金會苗栗分院目前服務45名植物人，在宅服務則有70名，今年6月將擴院，服務人數可增加一倍，衛生用品消耗量相當可觀。院方統計，每人每個月衛生用品就要花費2000元，去年就支出120萬元在購買衛生用品上。
院長陳綠蓉表示，分院讓24小時臥床的植物人有良好的衛生，每2天洗澡一次，每2小時就幫植物人翻身、拍背，同時替換紙尿布、看護墊等，「洗澡對植物人來說是件舒服的事」。
創世基金會苗栗分院希望社會善心人士能踴躍捐全新、未開封或未過期的沐浴乳、洗髮精、乳液及清潔劑等，減輕院方在衛生用品方面的支出，也讓植物人有更好的環境及生活品質。
在地廣播公司即日起至月底募集全新沐浴乳、清潔劑和洗髮精，將全數捐贈創世基金會，希望能號召更多民眾將家中用不到的用品捐至大漢之音，苗栗縣頭份市信東路一之一號。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。