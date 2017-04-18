植物人衛生用品年耗百萬　苗栗創世基金會籲捐贈

在地廣播公司募集全新沐浴乳、清潔劑和洗髮精等用品，月底將全數捐贈創世基金會。（黎薇攝）

夏天快到了，能舒服的洗澡對植物人是件溫暖的事，創世基金會苗栗分院將於今年6月擴院，院內照顧植物人床位增加到90床，需要的衛生用品量相對增加，去年在購買衛生用品就花了120萬元，院長陳綠蓉希望民眾能踴躍捐各式全新或未開封的清潔衛浴用品，捐贈一瓶衛浴用品，對植物人就是很大幫助。

創世基金會苗栗分院目前服務45名植物人，在宅服務則有70名，今年6月將擴院，服務人數可增加一倍，衛生用品消耗量相當可觀。院方統計，每人每個月衛生用品就要花費2000元，去年就支出120萬元在購買衛生用品上。

院長陳綠蓉表示，分院讓24小時臥床的植物人有良好的衛生，每2天洗澡一次，每2小時就幫植物人翻身、拍背，同時替換紙尿布、看護墊等，「洗澡對植物人來說是件舒服的事」。

創世基金會苗栗分院希望社會善心人士能踴躍捐全新、未開封或未過期的沐浴乳、洗髮精、乳液及清潔劑等，減輕院方在衛生用品方面的支出，也讓植物人有更好的環境及生活品質。

在地廣播公司即日起至月底募集全新沐浴乳、清潔劑和洗髮精，將全數捐贈創世基金會，希望能號召更多民眾將家中用不到的用品捐至大漢之音，苗栗縣頭份市信東路一之一號。

(中時)