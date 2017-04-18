雲監限量極品天目碗 價廉物美、供不應求

天目碗出窯失敗率很高，創作的受刑人都小心翼翼。（許素惠攝）

雲林監獄受刑人做的天目碗每個都獨一無二。（許素惠攝）

雲林監獄受刑人細心做天目碗。（許素惠攝）

窯燒陶最高難度堪屬天目工法，雲林監獄收容人精益求精，不只交趾陶作品佔有一席之地，天目碗在慢工細活中琢磨，僅管出窯失敗率極高，仍闖出名號，超低成本價成為網紅商品，然作工繁複，限量產出，供不應求。

雲監典獄長蕭山城指出，天目碗源於唐宋，稱「建盞」或「黑碗」，當時日本留學僧人將之帶回國引起風潮，被視為高級陶品，因該僧人在天目山學佛與茶道，故名「天目碗」，甚至有王公貴族以一座城池交換，足見風行程度與珍貴。

為了培養收容人獨特技藝，獄方敦聘林震教授天目「秘訣」。學員雖然受過交趾陶的訓練，但是仍屢嘗敗果。

林震表示，天目碗工法困難，特色是包含金銀橙黃綠青藍紫等豐富色彩，且立體紋路、深淺夾層千變萬化，除了上釉，成敗關鍵在高溫燒工，製程繁瑣，出窯失敗率高。

教化科長吳聰汝說，純手工天目碗每個都是獨一無二，市價不斐，頂級天目碗甚至上萬元，該監只賣成本價200元，去年賣出2700個，賣到缺貨，今年訂單達1000多筆，又是滿檔。

蕭山城表示，天目釉藥含鐵極高，上千度高溫開始裂變，如燒過頭一整爐全泡湯，收容人擁有這獨特的工藝，出獄不怕沒工作，單是中國大陸及日本，就是潛力大市場。

(中時)