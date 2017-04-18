Youbike安全性 桃議員促市府提解決方案
桃園市政府為建置Youbike系統，7年將編列2.2億元，平均每年就要3100多萬元，另外也編列7200多萬元貼補前30分鐘租賃費用，等於每年花費經費逾億元，市議員黃敬平等人質疑這是圖利廠商；另外，騎乘Youbike發生車禍卻無法保險，議員督促市府尋求解決方案。
交通局長劉慶豐表示，編列7200多萬元貼補前30分鐘費用，是初期為提高運量鼓勵民眾騎乘，以往台北市也有編列，這部分是補貼民眾，並非圖利廠商；另外，Youbike屬於公共自行車租賃統，投保意外險牽涉到法令問題，目前沒有法條可提供保險。
黃婉如、謝彰文議員說，台北市有騎Youbike受傷獲國賠案例，要求市府加快投保腳步；陳美梅議員也提到，有些Youbike租賃站租不到車，有些站卻沒有辦法還車，調度是很大問題；市議員黃景熙、劉曾玉春、范綱祥、葉明月及李家興等人也認為，Youbike保險的確有必要，主要是很多學生不會騎車。
劉慶豐表示，金管會對法令已有意鬆綁，也有保險公司設計相關保單，預計6月底前推出「公共自行車傷害險及公共自行車第三人責任險」保單。
(中時)
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