加航機位超賣 10歲男童被擠下獲道歉賠償

聯航強行拖乘客下機事件後，加航（見圖）也被揭露3月超賣擠掉10歲男童機位的事情，逼得該公司出面道歉補償。(美聯社）

聯合航空強行將乘客拖下機的可惡行徑，引起全球關注。無獨偶有，加拿大航空也發生超賣機位，比較離譜的是，最可能被保障的兒童也難逃被擠掉位子的命運！10歲男童父親今表示，加拿大航空已道歉，但對於機位超賣的問題，男童父親說，「大家受夠了」、「同樣東西不應該賣兩次」。

綜合外電報導，男童父親陶艾爾去年8月為全家訂了4張從愛德華王子島省沙洛鎮出發的機票，準備到蒙特婁轉機前往哥斯大黎加度假。

今年3月出發前一天，他上網預辦登機卻無法替10歲兒子柯爾畫座位。與加拿大航空聯絡未果後，妻子直接開車到機場詢問，卻得到機位超賣、兒子機位被擠掉的回應。

他們一家人只好開2小時的車到另一地方，改搭其他班機到蒙特婁再接往哥斯大黎加的飛機，但到了機場發現班機取消，只好再開2個半小時的車到飯店過夜。

碰上這麼倒楣的事，陶艾爾說，當時以為是惡作劇。一直到15日加媒報導後，加航才向我們道歉和，並補償1張2500加元（約新台幣5萬7875元）旅行券。

加航發言人告訴當地媒體：「我們目前正在了解何處出問題，同時已對陶艾爾先生及其家人表達歉意，並為造成他們的不便提供豐厚賠償。」

陶艾爾說，超賣機位讓「大家受夠了」、「同樣東西不應該賣兩次」。他還說，聯航4月9日下機事件令他心有戚戚焉，不過，稍覺慶幸的是「至少我們沒被丟下飛機」。

(中時電子報)