綠線捷運土木與機電分包 議員：恐重蹈機捷經驗
機場捷運因為機電包等問題導致延宕20年才通車，交通局長劉慶豐18日在議會工作報告表示，綠線捷運工程原本規畫大統包，現在計畫將機電、土木改成分開招標，其中土木標案部分由於涉及技術層面並不相同，目前研議拆標作業，但遭到多位國民黨籍市議員質疑，恐會重蹈覆轍機捷的情況。
包括書記長徐玉樹、魯明哲、舒翠玲、梁為超、楊朝偉等人質疑，「綠捷」都快要動工發包了，可是主政的交通局卻無法說清楚未來不論是土木工程或是機電工程要以那種發包方式進行，這未來會影響到整個系統間的整合與介面問題，另外在新北三鶯線未能得標的韓國現代，也想來桃園，是否應有更好規範。
劉慶豐說，當初機場捷運機電標是由毫無經驗的貿易商丸紅公司得標，導致問題層出不窮，未來，綠線捷運會要求機電商要有系統整合能力、商業運轉經驗，不會重蹈機捷覆轍。
楊朝偉說，機場捷運花了20多年才蓋好，已經成為國際笑話，至今仍然有很多問題，讓桃捷公司頭痛不已，機捷的各項問題，都是綠捷發包要特別小心，以免綠捷成為機捷第二，未來，市府要如何杜絕類似「丸紅」公司，這些沒有實務經驗的廠商得標。
(中時)
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