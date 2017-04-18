世界大學運動會將登場 警反恐演練超逼真！

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」。（葉書宏翻攝）

2017世界大學運動會即將登場，新北市警察局今（18日）在新莊棒球場舉辦一場「2017防制暴力重大人為危安事件實警演練」，參與演練的除了以板橋警分局為主外，另外還有刑事局偵五大隊、新北市消防局、市警局鑑識中心、刑大警犬隊及保大霹靂小組、海山、新莊、中和警分局的警力也出動警力支援，場面相當壯觀。

警方表示，這場演練模擬兩國舉辦棒球比賽，恐怖分子事前迷昏球場內的女志工後，穿上志工衣服混入場館內，在比賽當天假扮清潔工，將炸彈放置在球場入口處兩側，在外國大使夫婦進場觀賽時，引爆炸彈並持槍挾持大使夫婦，企圖製造恐怖攻擊，板橋警方接到報案後，立刻動員警力，一面疏散場館內觀眾，一面也圍起封鎖線，並派出優勢警力與歹徒周旋。

板橋警分局長黃家琦獲報立刻召集緊急會議，並指示偵查隊長擔任談判官，與歹徒進行談判，現場並出動空拍機，偵蒐歹徒動態，瞭解是否還有其他歹徒埋伏在場館內，而透過網路情蒐及現地訪查，警方萍著球迷拍照上傳的影片，鎖定置放炸彈的炸彈客，並利用最新的破窗器及防護型噴霧劑，成功制伏炸彈客，展現警方利用新型科技的一面。

這次演練，警方動員了一百多名警力模擬歹徒攻擊新莊棒球場，挾持人質與警方展開對峙，情節相當逼真，尤其演練開始後一場炸彈爆炸場景，轟天巨響，煙霧高達2層樓，讓人直呼超逼真。

霹靂小組在解救人質過程中，先佈署高空狙擊手，更在歹徒要求的座車中埋伏警力，在煙霧彈爆炸時，分局長下達攻堅指令，霹靂小組也丟出震撼彈，讓歹徒失去反擊能力，員警一擁而上順利解救人質，也將兩名恐怖分子制伏。

警方表示，今年世大運即將於八月份在雙北登場，屆時將會有1萬2千多名的各國競賽選手、教練團隊、裁判及媒體入境，難保恐怖分子不會利用世大運作為恐攻的舞台，為了保護所有參賽選手及民眾，警方也有一套反恐標準作業的SOP，絕對有信心能做到維安滴水不露，確保安全。

(中時)