郭富城結婚照首度公開 帥氣西裝迎新娘

郭富城曝光結婚照。(取自東網、方媛微博)

郭富城公開結婚照。（取自東網）

郭富城與兄弟團。（取自東網）

51歲香港天王郭富城今(18日)突然傳出將在晚間香港半島酒店舉辦婚宴，與交往2年的大陸網紅方媛修成正果，過程保密低調到家，直到婚宴前一刻，他才首度公開結婚照，但就不見新娘方媛身影。

郭富城今晚舉行婚宴，席開十桌，港媒更稱他這次是雙喜臨門，因為方媛其實已懷有身孕，不過因為未滿3個月，所以不願公開，加上他剛剛首度公開的結婚照，也沒有出現方媛，推測是怕孕肚見光所致。

另外更有一位自稱是郭富城好友的網友爆料，郭富城昨晚舉行單身派對，因為太開心而喝嗨，喝醉後更一度喜極而泣，開心自己終於完成終身大事，也圓了母親想看他娶老婆的心願。

(中時電子報)