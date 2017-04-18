睽違194天返一軍 郭嚴文：能回來太好了

郭嚴文去年因傷所困，季後動刀治傷，總算重返一軍戰場。(本報資料照)

Lamigo桃猿郭嚴文去年季前動刀治傷，5月才回到一軍，沒想到打了幾場，又因守備撲球弄傷左肩，出賽52場創生涯新低，且季後再進手術房解決左肩問題，經過整整194天，日前總算升上一軍，並隨即於18日先發對戰悍將，許久沒再一軍出賽，他既緊張又期待，「但能回來真是太好了！」

郭嚴文去年2月動刀治療左膝跟右手肘，5月才重返一軍；孰料，8月13日對戰義大犀牛一役，竟因撲接造成左肩拉傷。之後他雖傷勢未癒，仍以指定打擊繼續上場。打打停停下，他整季僅出賽52場，不過打擊率3成45、長打率4成95、上壘率3成80，成績依舊亮眼。為避免夜長夢多，他在猿隊無緣總冠軍賽後，再度接受左肩盂唇關節鏡手術。

「復健真的很辛苦！」經過漫長復健、好不容易重返一軍，郭嚴文忐忑的心情全寫在臉上，坦言很久沒在一軍比賽「很緊張又期待。」如今他總算熬過傷痛、健康出賽，對於受傷的一切，他選擇拋諸腦後，盡全力幫助球隊，「當然不希望再受傷，但上場就是全力去拚，不會有所顧慮，一場一場贏下來。」

(中時電子報)