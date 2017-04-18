首次出國比賽就拿獎 康寧大學師徒三人奪美容與健康奧運3金1銀

張簡玉卿（中）帶領蔡筑安（左）、丁姜云（右）到韓國參加國際美容與健康比賽，3人得到3金1銀。（康寧大學提供）

首次出國比賽就拿獎，康寧大學保健美容系主任張簡玉卿帶著兩位學生蔡筑安、丁姜云參加韓國首爾第28屆「人類美容與健康」奧林匹克大會比賽，首次參加國際賽展現初生之犢不畏虎的精神，在4項比賽中奪得三金一銀佳績回國，獲校方讚揚。

康大保健美容學系學生蔡筑安、丁姜云去年參加中華民國全國盃美容美髮競技大賽，各獲得亞軍、季軍，成績不錯，張簡玉卿繼續鼓勵兩人參加第28屆國際人類美容與健康奧林匹克大會，提升國際參賽經驗。

在這項國際賽中，丁姜云報名腿部管理按摩，蔡筑安報名背部管理按摩，張簡玉卿則報名創意面具設計與瑞典式背部按摩2項。

比賽有10餘個國家參加，選手1000餘人，康大師生3人都是第一次出國參加國際性的比賽，沒見過大場面的三人一開始有點緊張，但一比賽就全心投入，發揮正常水準，比賽結果，張簡玉卿2項都得到金牌，蔡筑安也拿到金牌，丁姜云則以些微差距獲得銀牌，4項比賽不但全部獲獎，還多達3面金牌，師徒三人都喜出望外。

康寧大學保健美容學系在國際比賽實力不容小覷，曾在2015年韓國首爾國際美容美髮美甲SPA比賽中，獲得4金1銀1殿軍和團體優勝獎；2016年參加韓國大邱國際美容美髮暨身體藝術大賽，6人參賽得到4金2銀，都拿下不錯成績。

張簡玉卿表示，3人參加這次比賽的最大收穫，是對國際比賽有更多認識，拓展國際觀，未來會繼續爭取機會出國比賽。

(中時)