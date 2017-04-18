花蓮》青農網室南瓜孕育有成 2分地產近2千斤

青農網室南瓜孕育有成，邀請民眾體驗採收南瓜樂趣。（張祈攝）

網室南瓜共栽培西洋南瓜（小紅、小黑）、栗子南瓜共3種，一顆顆熟透南瓜高掛在棚架上，盧紀燁稱呼他們為美味可口的「小燈泡」。

盧紀燁不畏高學歷帶來的「質疑」，返鄉務農4年默默耕耘，啟動友善耕作及創新行銷，讓他獲得百大青農殊榮，這次則與企業合作發展網室南瓜種植。（張祈攝）

頂著財金博士頭銜的盧紀燁，不畏高學歷帶來的「質疑」，返鄉務農4年默默耕耘，啟動友善耕作及創新行銷，讓他獲得百大青農殊榮，近日來在農改場的技術指導下，培育掛在支架上的網室南瓜，兩分地就產出近2千斤的產量，他謙虛的說，農作就是善的循環，對土地愈好，也會得到土地同等的回饋。

位在壽豐鄉木瓜溪畔的「奇萊美地」原是董事長蔡志峰專做畜牧領域的區域，在農改場的推薦下轉型為農糧生產用地，特別指名給青農作為耕作或實習用地，生產作物以契作方式收購，維持品質及穩定數量，蔡志峰說，樂見青年返鄉在自己的土地打拚，作為業者也樂意協助。

因經歷自家南瓜採收期一夜被偷光的慘痛經驗，青農盧紀燁這次和企業合作，研發網室南瓜種植，共栽培西洋南瓜（小紅、小黑）、栗子南瓜共3種，一顆顆熟透南瓜高掛在棚架上，盧紀燁稱呼他們為美味可口的「小燈泡」。

盧紀燁說，南瓜易染白粉病、南瓜疫霉病等，利用網室有機栽種，雖提高耕作成本，但更有利農夫控制染病機率，同時在網室內養蜂，讓蜜蜂擔任最佳傳媒授粉媒介，近2分大的農地，預估連續3個月可達到1925公斤產量，收成作物再與「奇萊美地」拆分。

花蓮區農業改良場今天舉行記者會介紹青農與農企業合作模式，邀請青農盧紀燁與奇萊美地董事長蔡志峰分享合作經驗，推廣在地農產品及地產地消理念，花蓮區農業改良場副場長蔡宜峯指出，青農與農企業互利契作，不僅能達到產業在地、扶植青農與企業創新的三贏局面，也可提供企業作為解決農業人力缺口，也是目前農改場大力推動的方案之一。

(中時)