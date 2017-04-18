中止吉安海岸路淹水惡夢 聯合排水系統搶在年底前完工

吉安鄉南海四街截流箱涵治理工程，鄉長黃馨指出，目前進度12％，預計年底可完工，屆時將能緩解區域淹水情形。（張祈翻攝）

位在花蓮東側的吉安鄉海岸路因地勢較低，每逢大雨溝渠無法容納西側排向太平洋的水量，長年飽受淹水之苦，也造成居民每年的夢魘，吉安鄉公所與地九河川局今天共同會勘南海四街截流箱涵治理工程，鄉長黃馨指出，目前進度12%，預計年底可完工，屆時將能緩解區域淹水情形。

由於聯合排水的排水量過大，必須於南海四街上游施作截流箱涵治理工程，將排水以箱涵方式截流至193縣，再引至濱海排水順流回聯合排水主幹線出吉安溪至太平洋。九河局已投資1.3億元，包括榮光抽水站、聯合排水系統改善工程第一、二、聯合排水護岸興建工程及聯合排水系統截流箱涵治理等工程。

九河局長顏嚴光說，工程上遭遇管線遷移的問題，導致先前作業緩慢，目前工地管線部分已解決，將盡量縮短工期，不影響居民用路安全，他也強調，為避免回填下陷狀況發生，施工地土壤及配層各選用不同混擬土，工程完工將進行南海四街全面性的鋪成，不會有路面補丁情形。

鄉長黃馨指出，吉安鄉長期以來淹水最嚴重的就是仁安、仁和村、稻香及永興村，透過中央及地方單位的合作，將每個環環相扣的節點逐步疏通，由縣府施作的南海四街至南海八街下水道工程，完工後期能改善海岸路南段承載的水量，緩解淹水的情況。

(中時)