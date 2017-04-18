政大公共行正系民調　李進勇滿意度、縣民光榮感創新高

雲林縣長李進勇爭取主辦2017台灣燈會，燈會精彩留在縣民心中，光榮感高達79％，他個人施政滿意度也衝到68％。（周麗蘭攝）

國立政治大學公共行政系進行「雲林縣政策議題」學術研究，三月下旬針對縣民光榮感、雲林縣長李進勇及縣府團隊的施政滿意度等，做電話民意調查，報告出爐，縣民光榮感79.9%，李進勇施政滿意度68.4%，都創下新高。

政大公行系委託民調公司於3月24日至31日，針對年滿18歲以上縣民，進行20鄉鎮電話隨機抽樣訪談，有效樣本1200份，縣府收到交叉分析報告。

其中「對李進勇擔任縣長以來的施政表現」，68.4%滿意、20%不滿意，滿意度最高的是學生81.1%、不滿意度最高的是軍公教34.4%；對雲林縣府團隊表現滿意度，62.3%滿意、22.2%不滿意。

「對李進勇的施政表現有無信心？」63.7%有信心、25.7%沒信心；「整體來說喜不喜歡李進勇？」70.1%喜歡、16.7%不喜歡；「作為雲林縣民是不是光榮的事？」79.9%、13.1%不光榮，其中學生感到光榮高達93.7%。

雲林縣府主辦的2017台灣燈會，64.7%表示參觀過，62.2%有親友來看過；對本次燈會滿意度82.2%、不滿意度8.3%。

針對此一民調，李進勇表示，這次是學術性研究民調，他和團隊都很重視，68%滿意度對他而言，「縣民的期待我們很清楚，會繼續努力」。

秘書長黃玉霜表示，雲林縣民對歷任縣長施政滿意度多在6成左右，李進勇縣長不擅於自我行銷，從這份民調可看出民眾對縣長有很高期待，「中間的人開始喜歡」，對縣府團隊而言，是個很大激勵。

新聞處長張凱傑說，去年縣長上任兩周年滿意度是63.8%，這次提升到68.4%；縣民光榮感，則是從52%爬升到79.9%。

(中時)