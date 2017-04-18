日月潭擴區活化部落 原民藝術家返鄉創作
南投縣信義鄉濁水溪線3部落，2011年納入日月潭國家風景區內，日管處扶植文創、增加就業機會，吸引人才回流！其中以長期旅外發展的中生代藝術創作者全得富返鄉最是讓人振奮，部落殘破老舊的壁畫、雕塑，在他巧手修整下煥然一新！
日月潭國家風景區管理處祕書蘇翰章、工務課長杜芳政表示，濁水溪線地利、潭南及雙龍等布農族部落，在伊達邵管理站輔導下，5年多來無論是硬體、展演和工藝，都見長足進步。
前年針對地利展演場之規畫興建，廣納居民意見，並依部落需求，將921震災後設置、已嚴重受損的布農雕塑群像納入周邊工程；廠商找回旅居高雄的全得富返鄉幫忙，讓破損的雕像，重見光彩。
1977年在地利部落出生的全得富，高雄市中華藝校美術科畢業後，曾投入油畫及雕塑創作；因家鄉親友都務農，萌生歸農想法，於是再讀明道大學精緻農業系，但學成後發現與興趣有違，又赴高雄製作公仔雕像。
部落納入日管處後，文化產業逐漸熱絡，偶有接案創作機會，兩地來來回回；2、3年前，因各部落壁面浮雕、意象景觀等需要有人幫忙，去年接手12個人物雕像及6隻動物修補，近日完工成果亮眼。
全得富說，這些雕像原都斷手斷腳，修補挑戰性極高，所幸基礎功扎實逐一克服，能留在家鄉投入藝術工作，既欣慰又快樂！
蘇翰章則表示，原民部落光要找到素人藝術家就已不簡單，正規專業創作者更是1人難求，全得富的返鄉讓人振奮且難得。
(中時)
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