均衡飲食與適當補鐵 醫師： 照顧身體不二法門

主治醫師陳菁徽與營養師劉怡里呼籲愛美女性應正常進食，切莫為減重賠上健康。（圖片／業者提供）

均衡飲食與適當補充鐵質是照顧身體不二法門。（圖片／業者提供）

鐵質缺乏一直是女性朋友長期面對問題，許多女生為了愛美瘋狂減重，根據調查資料顯示，國內女性缺鐵情況嚴重，各年齡層缺鐵比例高於男性，其中19至50歲女性平均2人中就有超過1人缺乏鐵質；體內若缺乏鐵質容易引起精神行為異常、體力下降及免疫系統降低等問題，嚴重時更會導致缺鐵性貧血。

「愛美不怕虛 鐵定要健康」記者會上，婦產科專任主治醫師陳菁徽分享，臨床上曾有少女為了減重，每餐僅吃水果、沙拉，造成頭暈、經期混亂與長達4個月無月經，檢測後發現是營養不均衡導致。她也提醒女性朋友千萬不要為了追求美感而不進食，若有頭暈、注意力變差、免疫系統降低或皮膚或毛髮乾枯等現象可能是缺乏鐵質所致，應留意日常飲食習慣與營養攝取，以免影響健康。

營養師劉怡里表示，食用肉類、魚貝類、蔬菜類、豆類、堅果類與水果皆能攝取鐵質，適量補充維生素C有助身體吸收鐵質。

(中時)