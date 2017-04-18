為與歐盟談判脫歐 英首相決定提前改選國會

英國首相梅伊在唐寧街10號首相府發表談話說，為使英國在與歐盟談判脫歐事宜時有堅強後盾，必須進行國會改選。不過她的改選提議仍需獲得英國下議院2/3投贊成票通過才能進行。（圖／美聯社）

英國首相梅伊今天發表談話指出，將提前於今年6月8日舉行國會改選，並預計在本周三向國會提出改選動議。此項議案如果要通過，仍需要下議院三分之二的議員投下贊成票。

據外電報導，由於在野黨反對內閣提出的脫歐方案，讓英國與歐盟的脫歐談判受到掣肘，因此決定提前舉行國會選舉。她說，這是英國在未來數年進行脫歐期間保持政局穩定的唯一方法，她不得不做此決定。

梅伊說，與歐盟談判需要團結一致的國會與民意，但目前幾個在野黨意見分歧，在面對迫切的與歐盟談判時，只能用提前選舉來解決問題。

英國最大在野黨工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)說，他支持梅伊提前改選國會的決定，人民可以藉此次選舉選出一個在意民眾利益的政府，而不是在意選票多寡的政府。

蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)說，國會若提前改選，讓蘇格蘭有機會決定自已的未來，對梅伊來說，「是政治上嚴重的錯誤盤算」。

斯特拉斯克萊德大學(University of Strathclyde)教授、同時也是民調專家的寇蒂斯(John Curtice)分析指出，毫無疑問地，從目前民調上看，情勢對保守黨十分有利，改選後梅伊應該可以獲得多數席次的有力支持。現在執政的保守黨脫歐目標明確，而在野各黨反對脫歐卻反而意見分歧，因此難以凝聚足夠的民意支持。

(中時電子報)