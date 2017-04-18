醉男超商借火點煙 遭制止抓狂打店員
41歲李姓男子，16日凌晨1點多全身酒味，搖晃走進開封街1家超商，向林姓店員借打火機點煙，林借給李後，李就直接在店內點煙準備吸食，但遭到林當場制止，客氣告誡：「先生裡面不能吸煙哦！」
李男聽後十分不爽，走到櫃檯拿出手機，朝林頭部丟擲，雙方隨後發生扭打，其他顧客發現異狀，立刻通報萬華警方前來處理。
警方到場後，李仍持續暴走，動手猛推員警並大罵三字經，警方見狀立刻將他壓制逮捕，隨後帶回警局，依妨害公務罪送辦，無辜被打的林姓店員隨後也到醫院驗傷，並對李提出傷害及毀損告訴。
李男酒測值達0.81毫克，一直到清晨才稍微清醒，發現自己被銬在警局，直說記不得凌晨發生的事，不知道打過店員和警察，表情十分懊悔。
(中時)
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