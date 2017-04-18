劉德華曬拄枴杖帥照 墜馬3個月可以走路了！

劉德華今Po出拄枴杖照片，證實可以走路了。（圖／取自華仔天地）

劉德華今年1發生墜馬意外。（圖／中時資料照）

天王劉德華今年1月在泰國拍廣告意外墜馬，造成盤骨撕裂傷，讓粉絲相當擔心，上月才出院回家休養，今（18日）再於官網分享自己拄著拐杖的帥照，證實可以走路了，令大家放心不少。

劉德華今在官網「華仔天地」曬出拄拐杖，擺著帥氣姿勢的照片，和之前未受傷的背影照做對比，氣色看來很不錯，並寫下「前面是你、背後是你！Just do it！！」，還提醒粉絲「不准換線！！」相當俏皮。而經紀公司也表示他已經能自己站起來，並可以拄枴杖走路，恢復狀況良好。

(中時電子報)