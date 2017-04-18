夏日補水三步驟 好水、量夠、自備濾水瓶

在運動的過程中，水源補給成為最重要的課題，BRITA帶起運動隨身濾水瓶熱潮(本報資料照片)

運動風盛行，但運動族在運動時的喝水量卻不夠。醫師提醒，運動時要補充足夠水分，夏天快到了，補水三步驟是喝好久、量足夠、自備濾水瓶，如果養成習慣，不但一年省下好幾萬買水錢，還能為健康真正加到分。

健康意識興起，許多人熱衷路跑、單車、健身、瑜珈，運動時如何正確補給水份是重要課題。「國人外出飲水健康力」大調查顯示，近七成民眾自覺每天外出、運動時喝水量並不足夠，其中以20-34歲女性、年輕族群喝水不足現象最嚴重，八成三的人表示對公共飲水機水質品質、來源不安心，是造成國人外出、運動補水不足的重要原因。

調查發現，許多人因每天喝水不足，身體會發生許多不適如「感覺疲勞、昏昏欲睡、口乾舌燥、便祕」就是缺水時最常發生的四大不適症狀。為了協助解決民眾外出時對飲水安全的煩惱，知名品牌四月推出一款針對外出、通勤、運動人士設計的隨身濾水產品「fill & go Active運動濾水瓶」，將輕巧的濾芯片結合在運動隨身瓶，使用創新微孔徑濾芯片科技，有效減少水中有害物質並保留好的礦物質，出門在外、通勤或運動時，不用擔心水質或攜帶麻煩，時時都能隨濾隨喝、暢飲清新好水。

BRITA fill&go Active運動濾水瓶，流線型瓶身，搭配四款鮮豔色彩(本報資料照片)

調查發現雖然有高達76%的民眾有隨身攜帶水瓶的習慣，具有一定健康意識，但卻表示並不常使用公共飲水機取水，顯示民眾對於公共飲水機水質、定期保養等清潔的不安心。家醫科醫師林青穀表示，公共飲水機的確容易忽略定期清潔與更換濾芯，以致常有微生物、細菌等滋生。飲水機出水孔若久未清洗更容易生鏽，就算濾芯過濾掉管線雜質，通過生鏽的出水孔還是會將鏽水喝下肚。民眾若長期攝取含有污染物質的自來水，都會損害健康：影響血壓升高、心臟衰竭，甚至損傷腎功能及四肢神經等，每天喝的水質安全不可大意。

89.6%民眾平均一天喝水量(不含飲料、茶類)，遠不敵醫師建議的平均喝水量，女性(76.1%)每天喝水不夠的狀況又較男性(62.4%)更為嚴重，是高缺水族群。進一步詢問運動時的補水狀況，仍有高達48.2%的民眾表示自己即便在運動時，也沒有養成隨時補充水份的好習慣，其中超過半數都是女性(57.6%)，顯示女性無論在外出、通勤、運動時都忽略時時補水的重要。

夏天快到了，林青榖提醒，無論外出或運動，都要適時、適量補充水份。例如不止運動後喝水，而是在運動前、中、後都要隨時補充水份，每15分鐘補充一次，才能避免缺水現象，他分享「夏日聰明補水三步驟」：第一、飲用水「水質」要好：選擇能過濾氯、農藥、有機污染物，但可保留礦物質的濾水產品，並定期更換濾芯。第二、「補水量」要足夠：60公斤的人一天要攝取最少2400c.c.水量。外出或運動時，並以少量多次補充，以防身體缺水。第三、「自備濾水瓶，聰明又環保」：隨身自備良好濾水功能的濾水瓶，讓在外喝水時健康安全多一層把關。

另一份調查發現，台灣年輕人2016年夏天喝掉3萬公噸塑膠，相當於2億多支iPhone，給地球帶來極大負擔。林青榖不建議民眾購買瓶裝水或是其他飲品，不但不環保、更不可重複使用，寶特瓶在經過60度的高溫日照下，瓶身容易釋出有毒物質，喝多了恐提高致癌風險。此份調查發現，每人每三個月平均在瓶裝水或飲料上花費約為9,180元，若是自備市售具有濾水功能的瓶子，每人年省將近3萬5千元，一個4口之家更可省近14萬。

(中時電子報)