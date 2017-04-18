網球》手腕被砍傷 捷克美女拚法網復出

可維托娃在家中遇襲左手被砍傷。(美聯社資料照)

去年底在家中遇襲，遭歹徒傷及慣用手左手腕韌帶的27歲捷克網球女將可維托娃(Petra Kvitova)，休息近4個月後宣布自己會拚盡全力，盼能在法網復出。

兩度溫網女單冠軍、目前世界排名14的可維托娃，去年12月底在家中遭歹徒闖入，慣用手左手腕遭割傷，不過所幸傷勢並未危及生涯，她近日在個人Instagram宣布報名法網。

捷克女將可維托娃去年底在家中遇襲左手遭砍傷。(美聯社資料照)

「我的傷勢復原都在進度中，我也希望珍惜機會，再挑戰最愛的大賽。」可維托娃表示，儘管不能保證一定能在巴黎出賽，「但我會盡我最大所能，給自己一次機會，並維持正面思考。」

原本外界預估可維托娃傷勢需花6個月休養，可能將缺席2017年大半球季。由於法網則在5月22日登場，代表可維托娃必須復原進度超前，才能來得及法網出賽。

(中時電子報)