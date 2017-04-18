台南挖到二戰未爆彈 建築工地虛驚一場
台南市東區虎尾寮裕忠路1處建築工地，工人18日下午在整地時，赫然挖到一枚未爆彈，工人大為緊張，馬上停工報案，警方據報趕到現場，立即通報軍方防爆小組前來處理，一個多小時後，才將這枚疑似二戰期間所遺留下來的迫擊砲帶走，虛驚一場。
台南市警第一分局表示，該分局是在18日下午3時許，接獲通報指稱位在東區裕忠路297號對面的工地內，發現1枚疑似未爆彈，員警到場後發現，是建築工人在進行道路旁花圃工程時，挖掘出一枚疑似軍用未爆彈。
警方立刻指示工地暫停施工，並擴大封鎖現場，並通報台南憲兵隊，軍方防爆人員隨後趕到現場處理，約1個小時後，隨即小心翼翼地將砲彈移走，軍方透露，這枚未爆彈，從外觀來看，初步研判應是二戰期間的迫擊砲。
(中時)
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