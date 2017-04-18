威嚇？真打？三核航母集結朝鮮!金正恩甩都不甩？
朝鮮半島情勢依舊緊張！這齣由美國和北韓演出的全球戰爭大片，現在高潮迭起，兩位男一號川普大叔，和太陽的後裔金正恩，欲罷不能動作頻頻，雙方都已經到了最後攤牌時刻。美國說要斬首，一種可能「斬人」另一種可能直接「斬核設施」，但北韓如此頑強抵抗，要直接摘除核武有可能嗎？
現在美國三艘航母，「卡爾文森號」預計就要進入朝鮮半島東部海域，而另外兩艘「雷根號」及「尼米茲號」也將在下周進入戰區，三大核動力航母會師，蓄勢待發，這些航母到底有多厲害？而正在南韓訪問的美國副總統彭斯，也強烈警告北韓：美國所有的選項都在檯面上了，別再試驗美國總統的決心。還說戰略忍耐的時代，已經結束，北韓踩到美國紅線，戰事會不會一觸即發？
本集來賓：
費鴻泰 國民黨立委
黃征輝 海軍退役上校
蔡增家 政大國關中心教授
侯漢廷 新黨新思維主任
北京
魏東旭 軍事觀察員
(中時電子報)
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