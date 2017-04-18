斷毒品供應鏈 國是委員林文蔚：政府出資公賣

司改國是會議第五組本周四將探討緝毒政策等議題，國是委員、宜蘭監獄管理員林文蔚提出的報告語出驚人，表示唯有「政府出資製造販賣」、「藥物公賣」，才能達到真正的減害及砍斷市場供應鏈的效果，並主張將單純施用毒品除罪化，由衛生福利部全面接手單純施用藥物者的戒癮治療。

林文蔚指出，現行監所處遇對單純施用藥物者難收實質成效，施用毒品者在監所反而能遇到更多供應者、更多藥物，而收取戒治費用更是變相懲罰成癮者家屬。

林文蔚認為，「落湯雞療法」是監所最普遍對海洛因成癮者的療法，即讓成癮者置於舍房內讓其自然脫癮，此不僅徒增成癮者痛苦，也增加監所管理之困擾。而監所缺乏心理衛生資源及對成癮者的汙名，都是衛福部應全面接手單純施用藥物者戒癮治療的理由。

報告還指出，政府在反毒和減害的經費使用上，花了太多在成效不彰的各種廣告宣傳以及各種方式的宣戰、講習裡，建議重視長年反覆進出監所的成癮者，如設安定基金以協助就業與安置。

林文蔚主張，應檢討單純施用藥物全面除罪除刑，無傷害性或低度傷害性的藥物除罪化。林認為，到底藥物成癮是病人還是犯罪者？若是施用藥物是重大公共衛生政策，則單純施用藥物則應全面除罪除刑化，另無傷害性或低度傷害性的藥物，例如大麻之除罪化。

至於如何斷絕供應鏈，林文蔚提議，藥物交易的龐大利潤來自於被捕的風險，唯有由政府出資製造販賣，藥物公賣，價格統一透明品質好，政府介入當藥頭，原先市場上的製造和販賣者才會無利可圖，如此也能顧好成癮者的健康，使之不成為社會邊緣人，並有效限縮藥物施用客群，並且設專區掌控施用處所。

(中時)