留意臉書訊息 警速破搶案

臉書PO出蔡男照片，提醒民眾多留意。（呂妍庭翻攝）

蔡男搶了檳榔攤上的零錢就跑，過程都被監視器拍下來。（呂妍庭翻攝）

蔡男搶了檳榔攤上的零錢就跑，過程都被監視器拍下來。（呂妍庭翻攝）

布袋聯合所所長陳顯超因持續關注臉書訊息，火速查出蔡男身分，才讓案子迅速偵破。（呂妍庭翻）

嘉義縣布袋分局布袋聯合所所長陳顯超，日前在「我是布袋人」臉書專頁發現1則貼文，提醒民眾留意照片中的男子，PO文者反映男子近期在布袋地區已涉嫌竊取多起牡蠣案，還傳出有騷擾女子行為，讓陳顯超馬上提高警覺，清查身分發現蔡姓男子無業，有吸食強力膠的習慣，整天無所事事，疑似靠偷竊剖好的牡蠣便宜賤賣賺取生活費，持續犯案1個多月，鄉親早已不勝其擾。

就在確定男子身分的隔天，警方接獲民眾報案，指稱有男子涉嫌搶奪檳榔攤，經前往了解，發現犯案男子疑似因向店家討錢不成，搶了桌上的零錢就落跑，經調閱商家監視器，發現嫌犯就是臉書所PO的蔡男，員警立即對周邊道路、商家展開查緝，沒多久就在店家附近發現在路邊閒逛的蔡男，馬上以現行犯逮捕他，因蔡男至少涉及4起竊盜案，送嘉義地檢署後已被裁定羈押禁見，飽受困擾多時的居民得知蔡男被收押，都鬆了一口氣。

(中時)