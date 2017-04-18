圍城夜宿抗爭 警界林志玲意外成「嬌點」

保四總隊女警羅惠君。（張鎧乙攝）

保四總隊女警羅惠君。（張鎧乙攝）

保四總隊女警羅惠君（右）。（張鎧乙攝）

年金改革監督行動聯盟18發動千人圍城夜宿抗爭，警方出動上千名警力在立院四周維持秩序，而拒馬前一名女警意外成了吸睛「嬌點」，她正是有「警界林志玲」封號、彰化保四總隊女警羅惠君，其甜美外型、氣質出眾，早已令人注目，成為網友間爭相捕捉的「嬌點」。

(中時)