夜宿圍城登場 立院周邊交通癱瘓

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，下午一度癱瘓忠孝西、中山南路口，所有車輛被迫改道。（黃世麒攝）

忠孝西路交通癱瘓。（黃世麒攝）

「年金改革法案」明（19）日在立法院初審，監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，號召千人包圍立法院，警方在周圍架設層層拒馬、蛇籠、護欄，郵務士也只能穿過層層阻礙，將信件送入立法院郵局內，一旁有員警見狀也上前幫忙搬運。（黃世麒攝）

立院架起層層拒馬、蛇籠及護欄，連郵務士要送信也不得而入。（黄世麒攝）

抗議民眾躺在濟南路上，高舉手勢表達對政府的不滿。（黃世麒攝）

抗議民眾在濟南路上或坐或躺，為長期抗戰保留體力。（黃世麒攝）

抗議民眾在拒馬前席地而坐，為長期抗戰保留體力。（黃世麒攝）

抗議民眾繞行立院，對一旁加油的群眾比出回應手勢。（黃世麒攝）

「年金改革法案」明（19）日在立法院初審，監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，號召千人包圍立法院。成員們下午起先前往監察院遞交陳情書，並一度占據忠孝西、中山南路口，造成交通癱瘓。

(中時)