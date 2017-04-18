向國際發聲！反年金改革聯盟逛桃機

彰化縣軍公教聯盟成員近百人18日下午以「上洗手間」、「逛機場」為由，前往桃園機場。（陳麒全攝）

彰化縣軍公教聯盟成員被航警優勢警力隔開大表不滿。（陳麒全攝）

彰化縣軍公教聯盟成員被航警優勢警力隔開大表不滿。（陳麒全攝）

彰化縣軍公教聯盟成員被航警優勢警力隔開大表不滿。（陳麒全攝）

成員高舉「反分化」、「 反廢死」、「反電業自由化」、「反農藥毒百姓」等標語抗議。（陳麒全攝）

成員高舉「反分化」、「 反廢死」、「反電業自由化」、「反農藥毒百姓」等標語抗議。（陳麒全攝）

彰化縣軍公教聯盟成員近百人18日下午以「上洗手間」、「逛機場」為由，前往桃園機場，並舉標語高呼口號，訴求向國際發聲。（陳麒全攝）

年金改革法案將在立法院審查，彰化縣軍公教聯盟成員近百人18日下午以「上洗手間」、「逛機場」為由，前往桃園機場，並舉標語高呼口號，訴求向國際發聲。航警局不敢大意，派員在現場維持秩序，在優勢警力戒護下，抗爭並未拓大，但氣氛一度相當緊張。由於桃園機場是集會遊行禁制區，航警局立即發表聲明，譴責反年金改革成員到桃園機場干擾旅客的行為。

年金改革法案進入國會初審在即，監督年金改革聯盟所發起的陳抗活動，讓立法院內外籠罩不尋常的氣氛，其中監督年金改革行動聯盟發出動員令，除了將先前往監察院遞交陳情書外，並將轉往立法院包圍、夜宿。

彰化縣軍公教聯盟近百名成員18日下午搭乘二部遊覽車，從台北松山機場轉往桃園機場，並以「上洗手間」、「逛機場」為由，步行在桃園機場第二航廈內。成員高舉「反分化」、「 反廢死」、「反電業自由化」、「反農藥毒百姓」等標語抗議，航警局不敢大意，也增派上百名支援警力維持現場秩序，為避免發生衝突，警力層層戒護，同時也拿出盾牌，將成員封鎖在特定區域，避免事端跨大。

彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固表示，軍公教所提出的訴求，總統蔡英文都沒有回應，因此他們選擇在桃園機場，向國際發聲，等一下也會到台中機場，日後也將會到全台的機場發聲，未來還會再來，讓國際社會看到「蔡政府的無能」。

吳萬固說，桃園機場是國家的重大建設，「國際機場是個好地方，有冷氣吹，在訴求得不到滿意回應下，將來也會經常路過、來尿尿、來參觀、來一日遊」，絕對沒有違法的問題。

他談到，蔡總統上任後，包括在美豬、日本核災地區食品、一例一休、同婚法案、毒品除罪化等議題上，造成國家分裂、毒害百姓，希望蔡政府能提出福國利民的事情，否則會常常上街頭、到機場，就算拍桌也要表達訴求。

對於反年金改革聯盟逛桃機事件，航警局立即發表聲明，桃園國際機場是禁止集會遊行的場所，彰化縣軍公教聯盟在桃機內喊口號與舉標語的行為，已違反法律、干擾旅客，並強力遣責，但在避免擴大事端與影響旅客情況下，先以柔性勸導並隔離管制，也有全程錄音錄影，日後將依涉嫌違反集會遊行法函送桃園地檢署。

(中時)