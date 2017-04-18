通緝犯見警閃躲 反被眼尖警逮

嘉義市竹園派出所警員吳建弘日前帶著實務訓練警員李浚禾執行夜間轄區巡邏勤務時，發現路邊有1名男子見警車靠近，神色突顯得慌張，且不時東張西望，似乎刻意閃避，行跡看起來相當可疑，兩名員警於是下車打算盤查，結果男子卻加快速度往附近大樓內走去，明顯想規避警方盤查，員警立刻攔住對方，並要求出示身分證件。

盤查過程中，男子幾度佯稱不知員警是在攔查他，又稱未攜帶任何身份證件，經員警以警用M-POLICE掌上型電腦查詢比對，發現男子是嘉義地檢署發布通緝的毒品危害防制條例案通緝犯，當場將人逮捕帶回訊問，訊後將嫌犯解送嘉義地檢署歸案。

(中時)