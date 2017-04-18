施政滿意度68％ 李進勇：我沒有班底只有團隊
政大公行系所做學術民調，李進勇施政滿意度達68%，對近日來屢被黨內連任流言所傷的他，可說一掃陰霾。對於連任之路，李進勇認為黨主席蔡英文對雲林縣府的表現相當肯定，「縣市長提名權也在她」。
去年底以來網路盛傳民進黨2018縣市長提名作業，雲、嘉有雜音，消息人士指雲林施政滿意度低，也讓外界嗅出「黨內互打免費」的煙硝味。
李進勇受訪表示，各項民調數據他都了然於心，2018縣市長提名原則的背景下，使媒體相關報導的準確度不好掌握，若能查證就應該很清楚。
他表示，縣府團隊拚生拚死，縣民透過管道給他們鼓勵與這些報導是有一些落差，但過去的事就算了。
對於2018縣市長選舉提名，李進勇表示，日前蔡英文下鄉雲林給了縣府團隊很大鼓勵，他不臆測她的用意，但她對雲縣府的施政高度肯定，「提名權在蔡英文，我尊重機制」。
至於六輕六張生煤許可證核發爭議，雲林縣同黨立委在立法院記者會指責雲林縣府，李進勇表示，雲林縣是管制生煤的模範生，卻受最大壓力，外界的聲音他都聽到了，「摸著良心盡了力，不足為懼」。
幾個月來縣府一級主管大搬風，外界解讀他連任做準備，李進勇表示，他的主管必須配合他的步調，一切為縣政考量 ，「機關算盡也沒什效啦」，他沒有甚麼班底，只有團隊。
李進勇是虔誠基督徒，他表示任何事情都會禱告，禱告不一定是求助，更多是感恩。
(中時)
關鍵字：李進勇
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