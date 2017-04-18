德國子公司醞釀罷工 恐波及特斯拉出貨

華爾街日報報導，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）近日如火如荼準備Model 3投產，不料德國子公司卻在此時醞釀罷工抗爭，令外界擔心Model 3出貨日期一延再延將打擊投資人信心。

特斯拉在去年投資1.5億美元買下德國自動化生產設備商Grohmann Engineering，希望利用該公司研發的自動化產線來提升Model 3產能，讓特斯拉實現將電動車打入主流市場的願景。

然而，Grohmann員工所屬的德國最大製造業工會IG Metall卻抱怨工人薪資過低，揚言可能在下周發動罷工抗爭。

(工商)