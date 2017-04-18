中市老二媽省親烈美堂，西平公園將重現大魚池

明年逢老二媽3年一次回娘家，立委張廖萬堅（中）、市議員與地方民眾希望整修烈美堂公祠前的西平公園。（盧金足攝）

立委張廖萬堅（右三）與市議員18日會勘西平公園，要求建設局整修重現大魚池景觀，兼顧3年一次媽祖繞境回娘家的歷史文化性。（盧金足攝）

立委張廖萬堅（中）要求西平公園規畫設計完成後，應於當地舉辦說明會，讓當地耆老和烈美堂等相關代表能了解。（盧金足攝）

被台中市府列為無形文化資產的「老二媽3年一度省親」，由南屯萬和宮媽祖回西屯烈美堂公祠省親遶境，烈美堂前本來有座大魚池，為當地原地名，多年前填平建成西平公園，失去大魚池意象，立委張廖萬堅、市議員陳淑華與張廖乃綸與建設局副總工程司白玨瑛今天（18日）到場會勘，決定將在明年農曆年前重新整修完成，除恢復大魚池歷史場域。

張廖萬堅也針對喬木移植重新規畫，及烈美堂公祠前的「大魚池」重新恢復原貌，希望建設局及早規畫，目前市府整修舊公園經費編列200萬元，但西平公園預估約需800萬元，也盼市議會支持，趕在明年舉行3年1次老二媽省親的活動前完工啟用。

張廖萬堅表示，南屯萬和宮老二媽為全台唯一在地媽祖，每3年一次都會舉辦省親回西屯娘家大魚池，「大魚池」為原地名，現稱廖烈美堂的公祠敬拜，為西屯地區重大盛事。

但礙於烈美堂前的西平公園年久失修，雜草蔓生加上動線不佳，常造成遶境和信徒不便，當地民眾陳情多年，明年又是3年一度遶境的年度，地方期望透過今年整修，讓明年遶境能夠依傳統習俗方式順利舉辦。

關切西平公園整修，市議員張廖乃綸與陳淑華，祭祀公業台中市廖烈美工會代表、台中市丹慶季媽祖會代表及萬和宮代表也建議，西平公園確有急待整修的必要，希望建設局考量在地文化特色，盡速完成規畫設計，符合當地民眾需求和信徒的期待。

陳淑華表示，3年一次的南屯萬和宮老二媽省親，是重要的無形文化資產，希望文化、環境相互輝映，且在大魚池原位置的西平公園能有魚池，以在地文化的記憶，迎接明年萬和宮老二媽回娘家。

張廖乃綸說，西平公園位在烈美堂前，可以整修為開闊的園區，盼建設局趕快施工，要考量雨季影響工期，順利在明年農曆年前完工。

張廖萬堅要求建設局，設計兼顧在地性和文化性，將在地意象大魚池能融入設計中，呈現烈美堂之當年風華；公園應劃分廣場和綠地，讓文化場域能充分被運用。

此外，考量當地具特殊文化因素，寬列預算以期順利完成整體整修，規畫設計完成後，應於當地舉辦說明會，讓當地耆老和烈美堂等相關代表能了解，最後要求明年過年前務必完工，以利明年度省親繞境順利進行。

白玨瑛表示，樹木經修剪，即能讓公園不會造成樹蔭太多，目前因經費問題和工法，將加速研議方案，也允諾規畫案出爐會到地方開說明會，廣納地方意見。

(中時)