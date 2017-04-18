中市老二媽省親烈美堂 西平公園將重現大魚池
被台中市府列為無形文化資產的「老二媽3年一度省親」，由南屯萬和宮媽祖回西屯烈美堂公祠省親遶境，烈美堂前本來有座大魚池，為當地原地名，多年前填平建成西平公園，失去大魚池意象，立委張廖萬堅、市議員陳淑華與張廖乃綸與建設局副總工程司白玨瑛今天（18日）到場會勘，決定將在明年農曆年前重新整修完成，除恢復大魚池歷史場域。
張廖萬堅也針對喬木移植重新規畫，及烈美堂公祠前的「大魚池」重新恢復原貌，希望建設局及早規畫，目前市府整修舊公園經費編列200萬元，但西平公園預估約需800萬元，也盼市議會支持，趕在明年舉行3年1次老二媽省親的活動前完工啟用。
張廖萬堅表示，南屯萬和宮老二媽為全台唯一在地媽祖，每3年一次都會舉辦省親回西屯娘家大魚池，「大魚池」為原地名，現稱廖烈美堂的公祠敬拜，為西屯地區重大盛事。
但礙於烈美堂前的西平公園年久失修，雜草蔓生加上動線不佳，常造成遶境和信徒不便，當地民眾陳情多年，明年又是3年一度遶境的年度，地方期望透過今年整修，讓明年遶境能夠依傳統習俗方式順利舉辦。
關切西平公園整修，市議員張廖乃綸與陳淑華，祭祀公業台中市廖烈美工會代表、台中市丹慶季媽祖會代表及萬和宮代表也建議，西平公園確有急待整修的必要，希望建設局考量在地文化特色，盡速完成規畫設計，符合當地民眾需求和信徒的期待。
陳淑華表示，3年一次的南屯萬和宮老二媽省親，是重要的無形文化資產，希望文化、環境相互輝映，且在大魚池原位置的西平公園能有魚池，以在地文化的記憶，迎接明年萬和宮老二媽回娘家。
張廖乃綸說，西平公園位在烈美堂前，可以整修為開闊的園區，盼建設局趕快施工，要考量雨季影響工期，順利在明年農曆年前完工。
張廖萬堅要求建設局，設計兼顧在地性和文化性，將在地意象大魚池能融入設計中，呈現烈美堂之當年風華；公園應劃分廣場和綠地，讓文化場域能充分被運用。
此外，考量當地具特殊文化因素，寬列預算以期順利完成整體整修，規畫設計完成後，應於當地舉辦說明會，讓當地耆老和烈美堂等相關代表能了解，最後要求明年過年前務必完工，以利明年度省親繞境順利進行。
白玨瑛表示，樹木經修剪，即能讓公園不會造成樹蔭太多，目前因經費問題和工法，將加速研議方案，也允諾規畫案出爐會到地方開說明會，廣納地方意見。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範