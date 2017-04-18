史無前例！日本首推購物籃瞬間結帳無人收銀機

日本7-11、全家等5大超商連鎖集團為解決人手不足問題，提高流通業的生產力和效率，決定2025年以前在日本全國的便利超商引進無人收銀機，這是利用IC標籤瞬間讀取整個購物籃內商品訊息的自助結帳系統，為世界上史無前例的嘗試。

日本經濟產業省與便利超商連鎖共同發表「便利超商電子標籤1000億張宣言」，7-11、全家、羅森、MINI STOP、NEW DAYS等5家超商約1000億個所有商品，至2025年將全面貼上IC標籤。

消費者在超商購物時，只要將商品放在購物籃或購物袋中，放在專用的電子標籤取讀收銀機上就可以瞬間結帳。

《日本經濟新聞》報導，現在有不少超市使用一件一件讀取商品條碼的無人收銀機，但以日用品為主的大型超商連鎖全面引進購物籃瞬間結帳系統，在世界上可說是史無前例。

而且5大便利超商採用共通的IC標籤，供貨商可無需再準備不同規格的標籤，並可將銷售狀況與製造商和物流業者共享。經產省期待今後超市和藥房連鎖也能活用這套系統。

IC標籤的厚度約在1公釐以下，印在商品的包裝上，利用稱作RFID（無線自動識別）的技術，寫入能讓收銀機讀取的商品資訊。

讀取IC標籤的收銀機每台預估約100萬至200萬日圓(約新台幣28萬至56萬元)，日本全國約5萬家的便利超商引進的話，可能產生500億至1000億日圓(約新台幣141億至282億元)的新的設備投資。

經產省將在今年度內成立由便利超商、資訊技術企業、食品製造廠、物流業者等組成的協會共同推動。各家便利超商2018年起將從都市的店舖開始陸續推動無人收銀機。

IC標籤也會記載商品的製造日期、時間和工廠和消費期限等資訊，用電腦遠端操作即可閱覽商品資訊，製造廠可即時掌握商品的銷售狀況，迅速調整生產體制，建立銷售計劃。由於製造廠可依店面的不同需求供貨，將使便利超商減少退貨商品，也減輕物流業者的負擔。消費者在家裡也可上網確認商品的產地和消費期限等。

引進無人收銀機的課題是IC標籤的生產成本，由於現在每張約需10至20日圓，對商品價格僅數10日圓的超商而言是個不小負擔，因此經產省將提供給開發IC標籤企業補助金，以推動量產及普及。

(中時)