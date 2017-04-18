地瓜用喝的！水林濾泡式地瓜水驚艷日本

水林地瓜業者研發濾泡式地瓜水，紫心地瓜水的夢幻紫驚艷日本。（張朝欣攝）

地瓜用喝的！水林鄉「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，以獨特加工方式研發濾泡式地瓜水，黃金地瓜水含胡蘿蔔素、紫心地瓜水含花青素，今年參加日本東京國際食品展，紫心地瓜水營養豐富且呈現夢幻紫色，令日本民眾大為驚艷。

水林鄉「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」負責人蘇嘉益為行銷家鄉優質地瓜，自創「阿甘薯叔」品牌，研發黃金地瓜餐、地瓜香鬆、金薯五穀棒等30餘種地瓜產品，今年推出最新產品濾泡式地瓜水，搶攻飲用水市場。

蘇嘉益表示，濾泡式地瓜水的原料，選用水林鄉在地57號黃金地瓜與紫心地瓜，烤熟後磨成泥，再使用滾筒式烘乾機烘乾成粉，保存地瓜本身的風味與營養，用熱水沖泡只要3分鐘冷水沖泡靜置2小時即可飲用。

黃金地瓜水含胡蘿蔔素，顏色為淡黃色，紫心地瓜水則有花青素，呈現夢幻紫色，兩種地瓜水都有豐富膳食纖維，且無添加香料與色素，喝下去的每一口，都是最天然的。

今年3月蘇嘉益參加日本東京國際食品展，紫心地瓜水獨特的紫色讓日本消費者大為驚艷，表示天然食材竟然能夠呈現這麼美麗的顏色，讓人飲用時充滿樂趣。

(中時)