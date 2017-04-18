大學生「扮仙」參與遶境 深化北港藝閣傳承

大葉大學學生參與藝閣演出，與地方工藝師共同深化藝閣文化。（張朝欣攝）

文化部針對北港媽祖遶境活動，與朝天宮、大葉大學共同合作，贊助3台藝閣車，由學生設計藝閣的布景、音樂、彩繪，並親自登上藝閣「扮仙」，藉此讓學生「做中學」，同時傳承與深化藝閣文化。

朝天宮每年農曆3月媽祖遶境，已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，其中農曆3月19至23日參與遶境的真人藝閣，由孩童「扮仙」最為吸睛。

今年文化部與朝天宮、大葉大學合作，由在地藝閣工藝師黃志偉、顏三泰指導學生，共同規劃3台藝閣車，產官學合作，深化藝閣文化同時傳承給下一代。

黃志偉表示，農曆3月媽祖祭，藝閣伴隨媽祖遶境，歡樂氛圍絕不亞於國外各種嘉年華會，如果把藝閣精緻化，透過有計畫的行銷包裝，絕對是台灣最值得被推上國際舞台的觀光資產。

大葉大學指出，北港藝閣結合寺廟的建築元素，將彩繪、詩詞、書法、民間故事、垛窗、人偶融入其中。學生們為了探索藝閣之美，3月起便開始進行藝閣製作與人物整體造型課程。

學生說，日本「高山祭」的屋台、「佐原祭典」的山車，與藝閣的形式極為相似；美國玫瑰花車大遊行、巴西嘉年華會，也是藝閣形式的一種，只要加以行銷，北港藝閣一定能躍上國際舞台。

(中時)