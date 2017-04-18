四月雪 平鎮社子支渠步道流蘇花盛開
有「4月雪」之稱的流蘇花近日進入花期，龍潭水利署北區水資源局大草坪前、平鎮區平東路旁的社子支渠步道的流蘇花近日陸續綻放，歡迎民眾把握花期，前往賞花。
新安里長吳善忠表示，社子支渠步道植有300株流蘇，最近陸續開花，也吸引不少民眾前往。他說，花期預估延續2周，若民眾要賞花要趁早。吳善忠補充，除了流蘇花外，社子支渠步道的麻葉繡球花也開始綻放，遊客若到社子支渠步道植散步可一舉兩得。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。