四月雪 平鎮社子支渠步道流蘇花盛開

龍潭水利署北區水資源局大草坪前流蘇花盛開，歡迎民眾把握機會賞花。(賴佑維攝)

有「4月雪」之稱的流蘇花近日進入花期，龍潭水利署北區水資源局大草坪前、平鎮區平東路旁的社子支渠步道的流蘇花近日陸續綻放，歡迎民眾把握花期，前往賞花。

新安里長吳善忠表示，社子支渠步道植有300株流蘇，最近陸續開花，也吸引不少民眾前往。他說，花期預估延續2周，若民眾要賞花要趁早。吳善忠補充，除了流蘇花外，社子支渠步道的麻葉繡球花也開始綻放，遊客若到社子支渠步道植散步可一舉兩得。

(中時)