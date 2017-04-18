南投信義山地清查 查獲逃逸外勞7人

信義分局執行「山地治安維護工作」專案勤務，首日查獲逃逸外勞7人。圖中左三及左五即為被查獲之外勞。（沈揮勝翻攝）

南投縣警局信義分局為維護原鄉部落治安環境，17日起至19日執行「山地治安維護工作」專案勤務，首日查獲逃逸外勞7人，違反森林法案件2人、公共危險1人，展現守護山林原鄉治安決心。

分局長林建良表示，信義原鄉民風純樸，為防制毒品、山老鼠、詐騙集團入侵原鄉部落，警方特別重視山地治安維護工作，成立多組清查小組深入各偏遠山區，針對可疑工寮、珍貴林木區域等治安要點，逐一清查，並落實與鄰近分局辦理會哨工作，加強犯罪情資交換及各項勤務協助(調)事項，避免產生治安死角。

由於各部落派出所平日落實情報布建，熟知轄內治安環境狀況，今天清晨員警配合專案拂曉出擊，突襲轄區多處工寮，趁酣睡之際，一舉緝獲印尼、越南等籍5男2女逃逸外勞。

警方表示，信義鄉山區幅員遼闊，面積比整個彰化縣還要大，警力難以遍及每一個區域，如何防制山區犯罪，是一個重要的課題，未來將持續與林務單位及保七總隊保持密切聯繫，結合在地鄉民執行山地治安維護工作，有效保護這片珍貴的山林、土地及住民。

(中時)