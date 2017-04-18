南投信義山地清查 查獲逃逸外勞7人
南投縣警局信義分局為維護原鄉部落治安環境，17日起至19日執行「山地治安維護工作」專案勤務，首日查獲逃逸外勞7人，違反森林法案件2人、公共危險1人，展現守護山林原鄉治安決心。
分局長林建良表示，信義原鄉民風純樸，為防制毒品、山老鼠、詐騙集團入侵原鄉部落，警方特別重視山地治安維護工作，成立多組清查小組深入各偏遠山區，針對可疑工寮、珍貴林木區域等治安要點，逐一清查，並落實與鄰近分局辦理會哨工作，加強犯罪情資交換及各項勤務協助(調)事項，避免產生治安死角。
由於各部落派出所平日落實情報布建，熟知轄內治安環境狀況，今天清晨員警配合專案拂曉出擊，突襲轄區多處工寮，趁酣睡之際，一舉緝獲印尼、越南等籍5男2女逃逸外勞。
警方表示，信義鄉山區幅員遼闊，面積比整個彰化縣還要大，警力難以遍及每一個區域，如何防制山區犯罪，是一個重要的課題，未來將持續與林務單位及保七總隊保持密切聯繫，結合在地鄉民執行山地治安維護工作，有效保護這片珍貴的山林、土地及住民。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。