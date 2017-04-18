港男桃機暈倒送醫撿回性命 返壢新醫院答謝醫護

香港籍王姓男子(後左一)去年在桃園機場過境時昏迷送往壢新醫院急救，日前到醫院感謝醫護人員。(壢新醫院提供)

46歲香港籍王姓男子去年搭機前往韓國，在桃園機場過境時，突然昏迷，且到院前心肺功能停止，送往桃園市平鎮區壢新醫院急救後救回性命。王男日前重返醫院，他說，急救的過程幾乎沒有印象，此次來台灣希望能感謝當初治療他的醫護人員。

王姓男子去年10月6日在桃園機場過境時昏倒，被送到壢新醫院急救，在救護車上突然停止心肺功能。院方診治後發現有急性心肌梗塞，以及併發多重器官病變，趕緊施以心肺復甦術、去顫電擊，再以氣管內管與機械性呼吸輔助，並且裝置葉克膜體外維生系統。

王男遭到救回後，為了答謝當時救護他的醫護人員，日前重返壢新醫院。他說，住院10天完全不知道發生什麼事情，眼睛睜開後只看到天花板。模糊意識中只有片段醫護人員講話的聲音。上周見到醫護人員，他逐一握手和擁抱，感謝當時救護他的辛勞。

(中時)