中市瓦斯管線搶修止漏，傍晚恢復供氣

台中市西屯區寧夏路瓦斯管線破損外洩，經搶修止漏，傍晚已恢復正常供氣。（盧金足翻攝）

市府水利局今天（18日）在西屯區寧夏東一街近寧夏路口，施作汙水下水道工程，不慎挖斷瓦斯管線冒火案，消防局灑水降溫，填土滅火控制，火勢撲滅後，傍晚恢復正常供氣，現場1名工人輕微燙傷送醫救治，無生命危險。

警察局第6分局何安所下午近2點時獲報，寧夏東一街和寧夏路口，因水利局正在施作汙水下水道工程，工作人員不慎挖斷瓦斯管線，電鑽引發熊熊火勢從管線中冒出，消防局火速到場灑水降溫撲滅火勢，解除危機。

水利局表示，市府施作汙水下水道工程，代替瓦斯公司開挖路面時，施工廠商挖破天然氣管線，造成外洩並引發火勢，火勢撲滅後，由欣中瓦斯公司完成瓦斯止漏，下午5時30分完成管線搶修，恢復用戶正常供氣。

市府說，汙水下水道工程施作前，即邀集瓦斯及相關管線單位到場配合管線遷移，施工廠商挖破天然氣管線，後續將加強廠商教育訓練，請瓦斯公司視民生影響大小，評估管線開挖前是否先行止氣，讓風險降到最低。

這場意外也造成現場1名55歲工人的臉、頸、胸受輕微燙傷，已送往中國醫藥大學附設醫院救治，醫師表示，傷患身體受到6到8％的2度燒傷，幸無生命危險。

(中時)